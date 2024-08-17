В результате пожара в жилом доме в Красноярском крае погибли трое
Жилой дом загорелся в поселке Козулька в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«Сотрудники МЧС России при тушении обнаружили тела двух женщин, пол третьего человека устанавливается», — говорится в сообщении.
Огонь распространился по площади 100 кв. м. На месте работают 24 спасателя и 11 единиц техники.
14 августа в Волгограде в результате пожара погибли двое детей. Пожар произошел в квартире девятиэтажного жилого дома, причиной стали загоревшиеся домашние вещи.
На месте происшествия спасатели обнаружили тела мальчиков пяти и трех лет. Их мать госпитализировали с ожогами. В тушении пожара на площади 4 кв. м приняли участие 19 специалистов и шесть единиц техники МЧС.
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