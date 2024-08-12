В результате пожара в жилом доме Подмосковье погибли два человека
Жилой дом загорелся в Долгопрудненском городском округе в Подмосковье, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Огонь охватил дом с мансардой на площади 200 кв. м.
«Пожарные МЧС России из горящего здания спасли шесть человек, в том числе ребенка. Ещё 18 жильцов вывели на улицу», — говорится в сообщении.
Через полтора часа огонь удалось полностью ликвидировать. В результате ЧП погибли два человека, трех пострадавших госпитализировали.
На месте работали 35 спасателей и семь единиц техники.
В конце июля в центре Краснодара произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь охватил 300 квадратных метров. По данным МЧС, из здания самостоятельно вышли 40 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте ЧП работали порядка 60 специалистов и 18 единиц техники.
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