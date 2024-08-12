 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В результате пожара в жилом доме Подмосковье погибли два человека

Жилой дом загорелся в Долгопрудненском городском округе в Подмосковье, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Огонь охватил дом с мансардой на площади 200 кв. м.

«Пожарные МЧС России из горящего здания спасли шесть человек, в том числе ребенка. Ещё 18 жильцов вывели на улицу», — говорится в сообщении.

Через полтора часа огонь удалось полностью ликвидировать. В результате ЧП погибли два человека, трех пострадавших госпитализировали.

На месте работали 35 спасателей и семь единиц техники.

В центре Краснодара загорелся многоквартирный дом
Общество

В конце июля в центре Краснодара произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь охватил 300 квадратных метров. По данным МЧС, из здания самостоятельно вышли 40 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте ЧП работали порядка 60 специалистов и 18 единиц техники.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Московская область МЧС пожары
Материалы по теме
В центре Краснодара загорелся многоквартирный дом
Общество
В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 800 кв. м
Общество
В Чите загорелся рынок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
В Воронежской области сбили украинский беспилотникПолитика, 03:41
Канцлер Австрии призвал к переговорам после пожара на ЗАЭСПолитика, 03:11
Axios узнал, что Израиль ждет атаки Ирана до дня переговоров с ХАМАСПолитика, 02:58
В результате пожара в жилом доме Подмосковье погибли два человекаОбщество, 02:44
Как в Париже прошла церемония закрытия Олимпийских игр. ФоторепортажСпорт, 02:25
Балицкий заявил об отсутствии опасности в регионе из-за пожара на ЗАЭСОбщество, 02:20
Экс-главу самарского Росимущества арестовали за превышение полномочийОбщество, 02:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В нескольких районах Курской области приостановили продажу алкоголяПолитика, 01:55
В Киеве сообщили, что ждут грандиозного ответа на атаки в Курской областиПолитика, 01:45
Церемония закрытия Олимпиады в Париже. Как это былоСпорт, 01:38
Поддубный сообщил о контузии после атаки БПЛА в Курской областиПолитика, 01:31
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дроновПолитика, 01:25
В Париже завершилась церемония закрытия Олимпиады-2024Спорт, 01:11
Завершилась церемония закрытия. Что произошло на ОлимпиадеСпорт, 01:00