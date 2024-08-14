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При пожаре в Волгограде погибли двое детей

МЧС: в Волгограде на пожаре погибли двое маленьких детей

В Волгограде в результате пожара погибли двое детей, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Двинская. По сообщению ведомства, причиной стали загоревшиеся домашние вещи.

На месте происшествия спасатели обнаружили тела мальчиков пяти и трех лет. Их мать госпитализировали с ожогами.

В тушении пожара на площади в четыре кв. м приняли участие 19 специалистов и шесть единиц техники МЧС, добавили в ведомстве.

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Накануне в результате пожара в Подмосковье погибли два человека, еще трех госпитализировали. Жилой дом загорелся в Долгопрудненском городском округе, огонь охватил дом с мансардой на площади 200 кв. м.

Пожарные МЧС России спасли шесть человек из горящего здания, в том числе ребенка. Еще 18 жильцов вывели на улицу. Через полтора часа огонь удалось полностью ликвидировать. На месте работали 35 спасателей и семь единиц техники.

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МЧС Волгоград погибшие пожары
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