При пожаре в Волгограде погибли двое детей
В Волгограде в результате пожара погибли двое детей, сообщила пресс-служба МЧС России.
Пожар произошел в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Двинская. По сообщению ведомства, причиной стали загоревшиеся домашние вещи.
На месте происшествия спасатели обнаружили тела мальчиков пяти и трех лет. Их мать госпитализировали с ожогами.
В тушении пожара на площади в четыре кв. м приняли участие 19 специалистов и шесть единиц техники МЧС, добавили в ведомстве.
Накануне в результате пожара в Подмосковье погибли два человека, еще трех госпитализировали. Жилой дом загорелся в Долгопрудненском городском округе, огонь охватил дом с мансардой на площади 200 кв. м.
Пожарные МЧС России спасли шесть человек из горящего здания, в том числе ребенка. Еще 18 жильцов вывели на улицу. Через полтора часа огонь удалось полностью ликвидировать. На месте работали 35 спасателей и семь единиц техники.
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