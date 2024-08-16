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Общество ,  
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В Германии загорелся склад крупнейшего производителя стали ThyssenKrupp

Фото: BeckerBredel / imago-images.de / Global Look Press
Фото: BeckerBredel / imago-images.de / Global Look Press

Рядом с немецким городом Фёльклингеном в федеральной земле Саар загорелся склад производителя стали ThyssenKrupp, сообщает издание Bild.

Огонь возник в помещении, где хранятся пластиковые и электронные изделия. Пожар тушат уже более 30 часов.

Очевидцы сообщают, что дым от пожара виден в городе Саарбрюккене в 15 км от Фёльклингена. На месте ЧП работают более 200 спасателей.

ThyssenKrupp — один из крупнейших промышленных концернов Германии, начал работу в марте 1999 года. Компания также является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков.

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