В Германии загорелся склад крупнейшего производителя стали ThyssenKrupp
Рядом с немецким городом Фёльклингеном в федеральной земле Саар загорелся склад производителя стали ThyssenKrupp, сообщает издание Bild.
Огонь возник в помещении, где хранятся пластиковые и электронные изделия. Пожар тушат уже более 30 часов.
Очевидцы сообщают, что дым от пожара виден в городе Саарбрюккене в 15 км от Фёльклингена. На месте ЧП работают более 200 спасателей.
ThyssenKrupp — один из крупнейших промышленных концернов Германии, начал работу в марте 1999 года. Компания также является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков.
В конце июля на заводе в Людвигсхафене, где расположена штаб-квартира нефтехимической компании BASF, произошел взрыв, за ним последовал пожар. По данным компании, пострадали 14 человек, их госпитализировали.
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