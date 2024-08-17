В ЦИК Белоруссии заявили, что готовы провести выборы в любой момент

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии готова к проведению президентских выборов в любой момент, заявил ее председатель Игорь Карпенко, сообщает БелТА.

Он отметил, что решение о назначении выборов принимает палата представителей Национального собрания Белоруссии, и ЦИК «будет ждать» его.

Выборы в стране должны пройти до 20 июля 2025 года. По словам Карпенко, они завершат «масштабную политическую модернизацию, которую запустил республиканский референдум» о внесении изменений в белорусскую Конституцию.

Нынешнему президенту Белоруссии Александру Лукашенко 69 лет, он занимает пост с 1994 года и в июле отметил 30-летие своего президента. Последние выборы в стране прошли в 2020 году, после очередного избрания Лукашенко на высший пост в стране начались протесты. Белорусская оппозиция, а также США и страны Евросоюза не признала итоги выборов.

В феврале 2022 года в Белоруссии прошел референдум о внесении изменений в Конституцию, в марте того же года Лукашенко утвердил его результаты. Основной закон страны дополнили в том числе статьей о неприкосновенности президента, запрещающей привлекать бывшего главу государства к ответственности за действия, совершенные в этой должности.

Белорусский президент после этого отвергал заявления о том, что Конституция была сделана «под него». «Извините, не я ее делал. Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду», — говорил он в марте 2023 года.

В феврале этого года Лукашенко заявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах.