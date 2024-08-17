Гладков: три человека были ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области

В Шебекино три человека пострадали при обстреле

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате ранены три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Двум женщинам и мужчине с минно-взрывными травмами и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались», — написал он.

В результате попадания снаряда повреждения получил частный дом, осколками также повреждены легковушка и линия электропередачи.

Ночью над Белгородской областью был сбит дрон. Гладков также сообщал об обстреле двух населенных пунктов — сел Дроновка и Графовка.

В Белгородской области на фоне наступления украинских военных в Курской области усилились обстрелы приграничных городов и сел. В обоих регионах действуют режимы контртеррористических операций (КТО) и ЧС федерального уровня. Гладков отмечал «активность врага» на границе Краснояружского района.