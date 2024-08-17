Минобороны сообщило о сбитом ночью над Белгородской областью беспилотнике
Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Попытка атаки беспилотника была пресечена в ночь на 17 августа.
Рано утром в регионе объявляли ракетную опасность. Сигнал тревоги был включен в Белгороде, Шебекино, а также окрестностях этих городов.
В Белгородской области действуют режимы контртеррористических операций (КТО) и ЧС федерального уровня. Эти режимы также объявлены в Курской области, где с 6 августа продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Одновременно с наступлением украинских военных под Курском усилились обстрелы приграничных городов и сел в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял об «активности врага» на границе Краснояружского района.
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