Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской жары на выходных

На этих выходных в центр европейской части России вернется июльская жара, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Достаточно резкие изменения, если еще в понедельник на этой неделе температура была ниже нормы на 3 градуса, это была уже сентябрьская погода, то в воскресенье температура будет выше нормы на 4 градуса», — сказал Вильфанд.

По его прогнозам, в пятницу 16 августа в Москве и соседних областях температура будет около 23-24 градусов. В субботу 17 августа температура поднимется еще: ночью — до 10-12 градусов, днем — до 25-27 градусов.

В воскресенье 18 августа воздух продолжит прогреваться: ночью будет до 15 градусов, днем — до 28, уточнил Вильфанд, добавив, что местами на выходных возможен кратковременный дождь.

«Дальше — устойчивый период теплой погоды, по крайней мере, в первой половине недели, до среды включительно», — добавил синоптик.

В сентябре москвичей ожидает классическое бабье лето, прогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, переход от лета к осени ожидается плавный, а в сентябре из-за прогнозируемого дефицита осадков будет «классическое бабье лето». Также Тишковец отметил, что в августе вероятность возвращения аномальной жары минимальна.