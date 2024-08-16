Москвичам пообещали теплую погоду на выходные

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В выходные в Москве температура поднимется до 24–26 градусов, в Подмосковье — до 23–27 градусов, однако местами ожидаются кратковременные дожди, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Управлять погодой в выходные дни будет южная периферия североатлантического циклона, который будет смещаться по северу европейской части нашей страны. В такой ситуации вечером в субботу и в течение воскресенья температура будет чуть выше климатической нормы», — написал Леус.

В понедельник, 19 августа, будет еще теплее, потому что за погоду будет отвечать антициклон, отметил синоптик. Это значит, что облаков станет меньше, дожди прекратятся, день будет солнечным, дневная температура поднимется до 26–28 градусов в столице и 24–29 градусов в районах Московской области.

По словам Леуса, в первой половине августа средние показатели термометров отставали от климатической нормы на 1,5 градуса. Однако синоптик добавил, что погода начнет меняться уже в пятницу, 16 августа: потеплеет до 23–25 градусов, что соответствует климатической норме этих дней месяца.

Ранее 16 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночи в столице тоже станут теплее, прогнозируется температура воздуха от 10 до 15 градусов.

По данным синоптика, ночь на пятницу, 16 августа, в Москве стала самой холодной за последние 20 лет, минимальная температура составила 9,6 градуса.