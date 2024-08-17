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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
За 10 минут до сообщений о взрывах в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Ранее этим утром несколько «мощных взрывов» также прозвучали в городе Сумы
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы, сообщают ТСН и «Суспильне».

«Вероятно, за пределами города», — уточнили корреспонденты «Суспильне».

За 10 минут до сообщений в СМИ в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко о взрывах в городе пока не сообщал.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Ранее этим утром несколько «мощных взрывов» также прозвучали в городе Сумы. Сумская область граничит с Курской областью. В российском регионе с 6 августа идут боевые действия с Вооруженными силами Украины. 14 августа в Сумской области объявили частичную эвакуацию. Спустя несколько дней в МВД Украины допустили принудительную эвакуацию жителей некоторых населенных пунктов в регионе.

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Полина Попова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Киев взрывы Военная операция на Украине ПВО
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