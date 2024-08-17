За 10 минут до сообщений о взрывах в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Ранее этим утром несколько «мощных взрывов» также прозвучали в городе Сумы

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В Киеве прогремели взрывы, сообщают ТСН и «Суспильне».

«Вероятно, за пределами города», — уточнили корреспонденты «Суспильне».

За 10 минут до сообщений в СМИ в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко о взрывах в городе пока не сообщал.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее этим утром несколько «мощных взрывов» также прозвучали в городе Сумы. Сумская область граничит с Курской областью. В российском регионе с 6 августа идут боевые действия с Вооруженными силами Украины. 14 августа в Сумской области объявили частичную эвакуацию. Спустя несколько дней в МВД Украины допустили принудительную эвакуацию жителей некоторых населенных пунктов в регионе.