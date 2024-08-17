В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщают ТСН и «Суспильне».
«Вероятно, за пределами города», — уточнили корреспонденты «Суспильне».
За 10 минут до сообщений в СМИ в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко о взрывах в городе пока не сообщал.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее этим утром несколько «мощных взрывов» также прозвучали в городе Сумы. Сумская область граничит с Курской областью. В российском регионе с 6 августа идут боевые действия с Вооруженными силами Украины. 14 августа в Сумской области объявили частичную эвакуацию. Спустя несколько дней в МВД Украины допустили принудительную эвакуацию жителей некоторых населенных пунктов в регионе.
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