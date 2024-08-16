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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах прозвучал взрыв

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Военная операция на Украине

В украинском городе Сумы прозвучал взрыв, сообщают издания «Общественное» и «Страна» в телеграм-каналах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Сумская область граничит с Курской областью России, где с 6 августа идут боевые действия с вооруженными силами Украины. Минобороны неоднократно сообщало об ударах по резервам ВСУ под Сумами. 14 августа в Сумской области объявили частичную эвакуацию.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

16 августа МВД Украины допустило принудительную эвакуацию жителей некоторых населенных пунктов в Сумской области. В ведомстве отметили, что уже эвакуировали 21 тыс. человек, проживающих в приграничных населенных пунктах региона, и готовы к эвакуации еще 25 тыс.

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Сумская область взрывы Украина
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