Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В городе работают силы ПВО, сообщил мэр. Он призвал жителей находиться в укрытиях

В Киеве прозвучали взрывы, написал мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

По его словам, в городе работают силы ПВО. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

В украинской столице и области объявлена воздушная тревога. В областной военной администрации также сообщили о работе ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Вечером сообщалось о взрывах в Сумах и Кривом Роге.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.