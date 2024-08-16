Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Киеве прозвучали взрывы, написал мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.
По его словам, в городе работают силы ПВО. Он призвал жителей находиться в укрытиях.
В украинской столице и области объявлена воздушная тревога. В областной военной администрации также сообщили о работе ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Вечером сообщалось о взрывах в Сумах и Кривом Роге.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В МВД назвали огромным дефицит личного состава
Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов
Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти
Прокурор Москвы Денис Попов уйдет в отставку
В Минспорте исключили выход России из МОК
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Цены на золото резко упали после выхода макростатистики по США
Посол Израиля в России назвала условие для мира с палестинцами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов