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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине
В городе работают силы ПВО, сообщил мэр. Он призвал жителей находиться в укрытиях

В Киеве прозвучали взрывы, написал мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

По его словам, в городе работают силы ПВО. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

В украинской столице и области объявлена воздушная тревога. В областной военной администрации также сообщили о работе ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Вечером сообщалось о взрывах в Сумах и Кривом Роге.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Елена Чернышова
Виталий Кличко Киев взрывы
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