В Москве арестовали пытавшегося поджечь машину Росгвардии с сотрудниками

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Зюзинский суд Москвы отправил под арест обвиняемого в поджоге машины Росгвардии, внутри которой находились два человека, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По решению суда Евгений Смирнов просидит в СИЗО до 15 октября.

Ему вменяется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание вплоть до пожизненного лишения свободы).

По версии следствия, 14 августа на улице Нагорной в Москве Смирнов при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег служебный автомобиль Росгвардии, осознавая, что в нем находятся сотрудники правоохранительного органа.

Злоумышленник был задержан, пострадавших нет.