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В Москве арестовали пытавшегося поджечь машину Росгвардии с сотрудниками

В Москве арестовали пытавшегося поджечь машину Росгвардии с сотрудниками
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Зюзинский суд Москвы отправил под арест обвиняемого в поджоге машины Росгвардии, внутри которой находились два человека, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По решению суда Евгений Смирнов просидит в СИЗО до 15 октября.

Ему вменяется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание вплоть до пожизненного лишения свободы).

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Фото:ГСУ СК России по Московской области

По версии следствия, 14 августа на улице Нагорной в Москве Смирнов при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег служебный автомобиль Росгвардии, осознавая, что в нем находятся сотрудники правоохранительного органа.

Злоумышленник был задержан, пострадавших нет.

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Москва суд поджог машина Росгвардия арест
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