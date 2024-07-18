В Подмосковье девушку обвинили в терроризме за поджог машины полиции
В Московской области задержали девушку, которая подожгла полицейский автомобиль возле отделения полиции в Электроуглях. Об этом сообщило управление СК по Подмосковью.
Девушке 20 лет. Она взяла с собой бутылку с зажигательной смесью и 17 июля приехала к отделу полиции в Электроуглях, где и подожгла машину «по указанию неустановленных лиц», считают следователи. Никто не пострадал.
Против поджигательницы возбудили уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт). По этой статье ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Во время обыска у девушки изъяли «гаджеты, в том числе мобильный телефон, одежду и канистру», сообщили в СК.
Как пишет Shot, девушку зовут Лена, она студентка из Москвы, хорошо учится и увлекается рисованием. Та объяснила свой поступок требованием мошенников, из-за которых лишилась денег.
Автомобиль был закреплен за старшим лейтенантом полиции, обгорели капот и приборная панель. При этом внутри никого не было.
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