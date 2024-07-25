В «Зените» ответили на обвинения в поджоге бани игроками второй команды

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что игроки «Зенита-2» невольно стали виновниками пожара в бане во время сборов в Железноводске

Фото: Elena Mayorova / Global look press

Футболисты второй команды «Зенита» пытались своими силами локализовать пожар во время сборов в городе Железноводск Ставропольского края, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе «Зенита».

«Команда «Зенит-2» действительно находилась на сборах во время происшествия. Когда произошло возгорание, то первыми отреагировали несколько игроков из состава. До прибытия пожарного расчета пытались своими силами локализовать пламя. Со слов прибывших на место тушения пожарных, причину возгорания еще предстоит установить», — сообщили в пресс-службе «Зенита».

Ранее telegram-канал Mash рассказал, что игроки второй команды «Зенита» ночью спалили баню в Железноводске в лагере «Славянский исток». Они отдыхали в бане, где, со слов персонала, выпивали и прочее, утверждает источник. «Виновники скрылись с места пожара, но руководство и отдыхающие уверены — это спортсмены, которые постоянно шумят и всем мешают», — говорилось в сообщении.

Портал Ставропольского края «Победа 26», со ссылкой на местный МЧС, сообщил, что площадь пожара составила 70 кв. м. В результате никто не пострадал. Возгорание тушили восемь человек и две единицы техники.

Глава курорта Евгений Бакулин напомнил, что для летних учебно-тренировочных сборов «Зенит»-2 уже не первый год выбирают Железноводск, но такое произошло в первый раз». Он добавил, что хочет предложить руководству команды «Зенита-2» построить в городе академию футбола для круглогодичного обучения, чтобы спортсмены могли собираться на сборы там.