Супруга Алибасова опровергла сообщение об атеросклерозе у продюсера

Бари Алибасов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Супруга продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова опровергла сообщения об ухудшении его здоровья. Об этом она рассказала в беседе с РБК.

Ранее телеграм-канал Mash без ссылок на источники сообщил, что у Алибасова диагностировали церебральный атеросклероз. В связи с этим продюсеру грозят деменция и повторный инсульт, отметил телеграм-канал. По данным Mash, Алибасов отказался от лечения в виде антидепрессантов и противосудорожных препаратов.

По словам супруги Алибасова Елены, эта информация не соответствует действительности. Семья занята домашними делами, отметила она.

«Никаких проблем у Бари Каримовича нет. То, что написано в материале, — полный бред, подобные СМИ ради хайпа придумывают про нас все эти байки», — сказала супруга Алибасова.

Сообщения о возможной деменции у продюсера также опроверг его сын.

Летом 2019 года Алибасова доставили в больницу после того, как он «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Его состояние оценивалось как тяжелое, он находился в отделении токсиреанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. После лечения самочувствие продюсера улучшилось.

В феврале 2024 года продюсер вновь попал в больницу, телеграм-каналы 112 и Shot назвали причиной госпитализации инсульт. Алибасова выписали 2 марта, его сын сообщил, что отец чувствует себя хорошо.