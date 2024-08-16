 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Супруга Алибасова опровергла сообщение об атеросклерозе у продюсера

Бари Алибасов
Бари Алибасов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Супруга продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова опровергла сообщения об ухудшении его здоровья. Об этом она рассказала в беседе с РБК.

Ранее телеграм-канал Mash без ссылок на источники сообщил, что у Алибасова диагностировали церебральный атеросклероз. В связи с этим продюсеру грозят деменция и повторный инсульт, отметил телеграм-канал. По данным Mash, Алибасов отказался от лечения в виде антидепрессантов и противосудорожных препаратов.

По словам супруги Алибасова Елены, эта информация не соответствует действительности. Семья занята домашними делами, отметила она.

«Никаких проблем у Бари Каримовича нет. То, что написано в материале, — полный бред, подобные СМИ ради хайпа придумывают про нас все эти байки», — сказала супруга Алибасова.

Сообщения о возможной деменции у продюсера также опроверг его сын.

Сын Алибасова опроверг ухудшение здоровья отца
Общество
Бари Алибасов

Летом 2019 года Алибасова доставили в больницу после того, как он «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Его состояние оценивалось как тяжелое, он находился в отделении токсиреанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. После лечения самочувствие продюсера улучшилось.

В феврале 2024 года продюсер вновь попал в больницу, телеграм-каналы 112 и Shot назвали причиной госпитализации инсульт. Алибасова выписали 2 марта, его сын сообщил, что отец чувствует себя хорошо.

В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Юристы рассказали о блокировках счетов в банках США при входе из России

Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

В Казахстане отказались «слепо следовать» санкциям против России

Брокер ВТБ запустил торги в выходные

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Москве резко вырос спрос на аренду жилья перед деловым сезоном

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Бари Алибасов деменция инсульт артисты
Бари Алибасов фото

Бари Алибасов

продюсер, музыкант
6 июня 1947 года
Материалы по теме
Сын Алибасова опроверг ухудшение здоровья отца
Общество
Сын Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца после инсульта
Общество
Сын Алибасова рассказал о боевом настроении отца в реанимации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 17:26
Абаскаль фразой «не съешь дерьма» оценил первое поражение в ИспанииСпорт, 17:56
ФБР подтвердило обыски в доме ведущего «Первого канала» СаймсаПолитика, 17:47
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:38
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельникИнвестиции, 17:35
Пушилин сообщил о пострадавшем при атаке на ТЦ в Донецке подросткеОбщество, 17:29
СК завел дело о теракте по факту удара ВСУ по торговому центру в ДонецкеПолитика, 17:22
Глава «Хэдхантер» дал ориентир по сроку возобновления выплаты дивидендовИнвестиции, 17:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд Дубая признал законными выплаты зарплат в криптовалютеКрипто, 17:09
Глава МЧС Камчатки призвал местных жителей не поить медведей пивомОбщество, 17:09
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:08
Изобретатель своего кино: Джеймсу Кэмерону — 70 летLife, 17:03
Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»⁠Политика, 17:03
UniCredit усомнился в праве ЕЦБ ограничивать его бизнес в РоссииФинансы, 17:01
NYT узнала, что «Манчестер Сити» могут лишить 70-80 очков в АПЛСпорт, 16:57