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Сын Алибасова опроверг ухудшение здоровья отца

Бари Алибасов
Бари Алибасов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Сын продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова опроверг информацию об ухудшении здоровья отца и заявил, что музыкант чувствует себя хорошо.

«Я как раз сейчас в гостях у Бари Каримовича, он весел и бодр. <...> Повторного инсульта у него не было, мы за этим внимательно следим», — сказал Бари Алибасов-младший (цитата по ТАСС).

16 августа телеграм-канал Mash сообщил, что Алибасову диагностировали церебральный атеросклероз после обращения к врачам с жалобой на звон в голове. По информации канала, на фоне отказа Алибасова от выписанных после инсульта антидепрессантов и противосудорожных препаратов ему грозят деменция и повторный инсульт.

Бари Каримович Алибасов — 77-летний музыкальный продюсер, создатель группы «На-На» и коллектива «Интеграл». В 1999 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

Летом 2019 года Алибасова доставили в больницу после того, как он «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Его состояние оценивалось как тяжелое, он находился в отделении токсиреанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. После лечения самочувствие продюсера улучшилось.

В феврале 2024 года продюсер вновь попал в больницу, телеграм-каналы 112 и Shot назвали причиной госпитализации инсульт. Алибасова выписали 2 марта, его сын сообщил, что отец чувствует себя хорошо.

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Бари Алибасов Артист инсульт
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