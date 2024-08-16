Дмитрий Саймс заявил, что не был в США с 2022 года

Дмитрий Саймс (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Ведущий «Первого канала», политолог Дмитрий Саймс не был в своем доме в США, где прошли обыски, с 2022 года. Об этом он сказал агентству «РИА Новости».

«Об обыске меня никто заранее не уведомлял. Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моем доме там нет и не могло быть ничего, связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью», — отметил Саймс.

Обыски в доме Саймса прошли 13 и 14 августа, сообщило агентство Rappahannock News со ссылкой на соседа ведущего. Он рассказал, что сотрудники ФБР пришли в его поместье и вывезли оттуда некие предметы. Согласно данным реестра округа Раппаханнок, которые приводит агентство, здание принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрел его в июле 2021 года за $1,63 млн.

Сам Саймс рассказал Rappahannock News, что он не находится в США, и, хотя он знает, что на территории его собственности «ведется какая-то деятельность», точные ее причины ему неизвестны.

Представитель ФБР Саманта Шеро уточнила, что обыски в поместье журналиста санкционированы судом. Она не раскрыла деталей, но отметила, что расследование продолжается.

Дмитрий Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году. В России он работает телеведущим общественно-политического ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Как отмечает Rappahannock News, у Саймса были тесные связи с президентской кампанией и администрацией бывшего американского лидера Дональда Трампа. Ведущего упоминали в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы в США, однако расследование в итоге не нашло сговора Трампа и его окружения с Россией.