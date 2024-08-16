ФБР провела обыски у ведущего Первого канала и политолога Дмитрия Саймса

Саймс рассказал Rappahannock News, что его нет в стране. По его словам, об обысках его никто не уведомлял и ордер он не видел

Американский политолог Дмитрий Саймс (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пришли с обысками в поместье Patria, принадлежащее американскому политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу, пишет Rappahannock News.

По словам представителя ФБР Саманты Шеро, обыски в Хантли (округ Раппаханнок, штат Вирджиния) санкционированы судом. Она не раскрыла деталей, добавив только, что расследование продолжается.

Сосед рассказал изданию, что во вторник, 13 августа, утром агенты ФБР пришли в поместье и вывозили оттуда предметы. В четверг утром они появились там снова.

Из документов окружного суда округа Раппаханнок следует, что участок площадью 132,6 акра (536,6 тыс. кв. м.) был куплен Дмитрием Саймсом и его женой за $1,63 млн в июле 2021 года.

Сам Саймс рассказал Rappahannock News, что его нет в стране. По его словам, он знает, что на территории его собственности «ведется какая-то деятельность, но не знает точно, что там происходит». Об обысках его никто не уведомлял и ордер он не видел, добавил политолог. «Я озадачен и обеспокоен», — заявил он.

Дмитрий Саймс — издатель журнала The National Interest и экс-президент американского Центра национальных интересов, руководить которым его выбрал бывший президент Ричард Никсон. Саймс был неофициальным советником Никсона по внешней политике и регулярно ездил с ним в Россию и другие бывшие советские республики, а также в страны Западной и Центральной Европы. Он покинул центр в 2022 году. До этого политолог занимал пост председателя центра российских и евразийских программ и старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир (признан иноагентом и включен в реестр нежелательных организаций в России).

Как отмечает Rappahannock News, Саймс имел тесные связи с президентской кампанией и администрацией бывшего президента Дональда Трампа. Он упоминался в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы в США. Расследование Мюллера в итоге не нашло сговора Трампа и его окружения с Россией.

С 2018 года ведет на Первом канале передачу «Большая игра». В 2023 году политолог был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента Владимира Путина.

На прошлой неделе телеканал WNYT и Times Union сообщали, что ФБР провела обыск в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера в Делмаре — на следующий день после встречи Риттера с независимым кандидатом в президенты США Робертом Ф. Кеннеди-младшим в зале суда Олбани. Там проходили слушания о том, должен ли Кеннеди быть включен в ноябрьский бюллетень в Нью-Йорке.