 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФБР провела обыски у ведущего Первого канала и политолога Дмитрия Саймса

Саймс рассказал Rappahannock News, что его нет в стране. По его словам, об обысках его никто не уведомлял и ордер он не видел
Американский политолог Дмитрий Саймс
Американский политолог Дмитрий Саймс (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пришли с обысками в поместье Patria, принадлежащее американскому политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу, пишет Rappahannock News.

По словам представителя ФБР Саманты Шеро, обыски в Хантли (округ Раппаханнок, штат Вирджиния) санкционированы судом. Она не раскрыла деталей, добавив только, что расследование продолжается.

Сосед рассказал изданию, что во вторник, 13 августа, утром агенты ФБР пришли в поместье и вывозили оттуда предметы. В четверг утром они появились там снова.

Из документов окружного суда округа Раппаханнок следует, что участок площадью 132,6 акра (536,6 тыс. кв. м.) был куплен Дмитрием Саймсом и его женой за $1,63 млн в июле 2021 года.

ФБР обыскала дом экс-разведчика Скотта Риттера
Политика
Скотт Риттер

Сам Саймс рассказал Rappahannock News, что его нет в стране. По его словам, он знает, что на территории его собственности «ведется какая-то деятельность, но не знает точно, что там происходит». Об обысках его никто не уведомлял и ордер он не видел, добавил политолог. «Я озадачен и обеспокоен», — заявил он.

Дмитрий Саймс — издатель журнала The National Interest и экс-президент американского Центра национальных интересов, руководить которым его выбрал бывший президент Ричард Никсон. Саймс был неофициальным советником Никсона по внешней политике и регулярно ездил с ним в Россию и другие бывшие советские республики, а также в страны Западной и Центральной Европы. Он покинул центр в 2022 году. До этого политолог занимал пост председателя центра российских и евразийских программ и старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир (признан иноагентом и включен в реестр нежелательных организаций в России).

Как отмечает Rappahannock News, Саймс имел тесные связи с президентской кампанией и администрацией бывшего президента Дональда Трампа. Он упоминался в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы в США. Расследование Мюллера в итоге не нашло сговора Трампа и его окружения с Россией.

С 2018 года ведет на Первом канале передачу «Большая игра». В 2023 году политолог был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента Владимира Путина.

На прошлой неделе телеканал WNYT и Times Union сообщали, что ФБР провела обыск в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера в Делмаре — на следующий день после встречи Риттера с независимым кандидатом в президенты США Робертом Ф. Кеннеди-младшим в зале суда Олбани. Там проходили слушания о том, должен ли Кеннеди быть включен в ноябрьский бюллетень в Нью-Йорке.

В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов

Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

Прокурор Москвы Денис Попов уйдет в отставку

В Минспорте исключили выход России из МОК

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Цены на золото резко упали после выхода макростатистики по США

Посол Израиля в России назвала условие для мира с палестинцами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
обыски ФБР политолог Первый канал
Материалы по теме
Трамп согласился на допрос ФБР по делу о покушении
Политика
Директор ФБР усомнился в ранении Трампа
Политика
ФБР заявило, что стрелявший в Трампа готовился к нападению более года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 15 авг, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 15 авг, 17:35
Гендер без класса. Как борьба за права женщин привела к снижению зарплатPro, 07:01
Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнесаЭкономика, 07:00
Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской жары на выходныхОбщество, 06:57
ФБР провела обыски у ведущего Первого канала и политолога Дмитрия СаймсаПолитика, 06:50
В Курской области четвертый раз за сутки объявили ракетную опасностьПолитика, 06:30
ФСБ опубликовала архив о деятельности ОУН в Крыму во время ВОВПолитика, 05:59
Ким Чен Ын заявил Путину, что Россия победит в «священной войне» за мирПолитика, 05:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило об ударах ракетами «Вихрь» по ВСУ в Курской областиПолитика, 05:10
ТАСС узнал о признании РЖД потерпевшей стороной по делу СидикиОбщество, 04:56
ТАСС сообщил об арестованном кавалере трех орденов по делу комбрига ВДВОбщество, 04:53
На Крымском мосту перекрыли движение для машинОбщество, 04:37
МИД Бангладеш отозвал своих послов из России и еще шести странПолитика, 03:59
Губернатор сообщил о гибели пилота в результате крушения Ту-22М3Общество, 03:57
Белый дом пообещал новые пакеты военной помощи УкраинеПолитика, 03:35