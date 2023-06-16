Путин: мои еврейские друзья назвали Зеленского позором еврейского народа

Владимир Путин (на экране) (Фото: Артем Кореняко / РБК)

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ ответил на вопрос о необходимости денацификации Украины, который задал ему модератор пленарной сессии, американский политолог Дмитрий Саймс. Трансляцию мероприятия ведет РБК.

По словам Саймса, ни одно из утверждений Путина «не вызывает такого раздражения у коллективного Запада, как заявление о том, что большую роль на Украине играют нацистские силы, и требуется денацификация». Он попросил президента России прокомментировать, как это соотносится с тем, что президент Украины Владимир Зеленский — еврей.

«У меня много друзей-евреев — с детства. Они говорят: Зеленский не еврей, это позор еврейского народа», — сказал на это Путин. «Это не шутка, не ирония, понимаете. Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера», — продолжил президент.

По его словам, из более 6 млн евреев ставших жертвами Холокоста полтора миллиона были убиты на Украине и прежде всего — руками бандеровцев.

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