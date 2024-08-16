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Политика ,  
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Дмитрий Саймс заявил об отсутствии уведомления ФБР об обысках в его доме

Дмитрий Саймс
Дмитрий Саймс (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Американскому политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу не сообщили официально об обыске Федерального бюро расследований (ФБР) в его доме, заявил Саймс в беседе с ТАСС.

Ранее он рассказал агентству Rappahannock News, что об обысках его никто не уведомлял и ордер он не видел. На вопрос, соответствует ли информация действительности, в беседе с агентством он ответил, что соответствует.

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Американский политолог Дмитрий Саймс

Обыски в доме Саймса проходили 13 и 14 августа, сообщал Rappahannock News со ссылкой на соседа ведущего. Он рассказал, что ФБР тогда пришли в поместье и вывозили оттуда предметы.

Сам Саймс рассказал агентству, что его нет в стране. По его словам, он знает, что на территории его собственности «ведется какая-то деятельность, но не знает точно, что там происходит».

По словам представителя ФБР Саманты Шеро, обыски в Хантли (округ Раппаханнок, штат Вирджиния) санкционированы судом. Она не раскрыла деталей, добавив только, что расследование продолжается.

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Дмитрий Саймс обыск ФБР
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