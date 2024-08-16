Минобороны: в Сумской области ВС России уничтожили две пусковые установки

Минобороны отчиталось об уничтожении двух РСЗО HIMARS. Видео

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Российские военные уничтожили две американские пусковые установки HIMARS в районе населенного пункта Мирополье Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным военного ведомства, с этих реактивных систем залпового огня велись обстрелы Курской области.

Военные нанесли по HIMARS два ракетных удара. На кадрах, опубликованных Минобороны, — взрывы, детонация боекомплекта, пожар и вылет реактивного снаряда.

Кроме пусковых установок были также уничтожены транспортно-заряжающая машина и два дополнительных пакета, в которых было 12 реактивных снарядов.

Ночью 16 августа российские военные на вертолетах Ми-28нм нанесли удар управляемыми ракетами «Вихрь» по военным и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Накануне Минобороны отчиталось об ударе с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и уничтожении колонны из 15 топливозаправщиков в Сумской области.