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Российские военные уничтожили шесть украинских десантников из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя российского силового ведомства (госагентство не уточняет какого).

Встречный стрелковый бой прошел около населенного пункта Крупец в Курской области. Вооруженные силы (ВС) России вели борьбу с 1-м десантно-штурмовым батальоном 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери ВСУ в результате боя составили шесть человек.

14 августа российские военные взяли в плен 18 военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Это произошло в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области.

Бои в приграничных районах Курской области идут с 6 августа. По данным Минобороны, всего за время боевых действий в регионе украинская сторона потеряла до 2,3 тыс. военнослужащих.

Украина называла целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».