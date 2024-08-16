Минобороны сообщило об ударах ракетами «Вихрь» по ВСУ в Курской области

Российские военные на вертолетах Ми-28нм ночью нанесли удар управляемыми ракетами «Вихрь» по военным и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь» по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», — говорится в сообщении.

Все указанные цели были успешно уничтожены, подчеркнули в военном ведомстве.

15 августа Минобороны России отчиталось, что за сутки украинские военные потеряли в боях в Курской области 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты «Bradley» и 14 боевых бронированных машин.

В тот же день командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отчитался о 12 единицах подбитой техники ВСУ в регионе, среди них — два танка, пять боевых бронированных машин и два БТР.