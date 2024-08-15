Алаудинов заявил о выводе из Суджи 73 раненых, женщин и срочников

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В Курской области из обстреливаемой украинскими войсками Суджи спецназовцы «Ахмата» вывели 73 человека, в том числе раненых и женщин. Об этом сообщил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Алаудинова, в Судже еще находятся подразделения российских военных. Из города вывели также срочников.

«Вчера непосредственно через моего командира отряда Аида вышли на связь 73 человека. Мы их замкнули на наших ребят, вывели на них (бойцов спецназа «Ахмат». — РБК) для того, чтобы они могли с ранеными, с женщинами <...> Мы их вывели», — сказал Алаудинов (цитата по «РИА Новости»).

Накануне многодетная мать из села Заолешенка Суджанского района 29-летняя Ольга Горбачева вывезла в одиночку в Курск четверых своих детей и пятерых приемных сыновей свекрови.

В тот же день двух женщин и пятерых детей, которые не могли самостоятельно эвакуироваться, из Суджи вывел многодетный отец — 51-летний житель Курской области Роман Яценко.

В Курской области бои продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального значения. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По словам главы региона Алексея Смирнова, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, там остаются около 2 тыс. человек. Он 12 августа доложил президенту Владимиру Путину, что «глубина проникновения» украинских сил в регионе «составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км». Четкой линии фронта нет, сказал он, в том числе из-за активности диверсантов.