Минтруд отказался дать выходной многодетным родителям в День семьи

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство труда не поддержало предложение главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной о предоставлении дополнительного выходного многодетным родителям 8 июля в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ответ министерства.

«Предоставление дополнительного оплачиваемого выходного дня многодетным родителям за счет работодателя приведет к увеличению его издержек, связанных с оплатой труда работников», — пояснили в Минтруде. В ведомстве уточнили, что дополнительный выходной потребует дополнительных «бюджетных ассигнований из бюджетов всех уровней».

В связи с этим предоставление дополнительного выходного считают избыточным, заключили в министерстве.

По словам Останиной, в ее комитет поступали обращения российских семей с предложением сделать праздник выходным днем для тех, у кого есть три и более детей, своих или приемных. Она отметила, что такое предложение не должно снизить уровень производительности труда, поскольку большинство мам из 2,4 млн многодетных семей не работают.

30 мая президент Владимир Путин заявил, что Россия последовательно идет к норме в три ребенка для семей. Он отметил, что число многодетных семей выросло почти на четверть за последние годы.