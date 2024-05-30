Путин заявил о цели превратить семью с тремя детьми в норму для страны

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Россия последовательно идет к тому, чтобы семьи с тремя детьми стали нормой в стране, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

Он отметил, что в России сейчас более 2 млн многодетных семей, это число выросло почти на четверть за последние годы. «Семья, где растут трое или больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни. Мы идем именно в этом направлении», — заверил президент.

Глава государства добавил, что в стране будут созданы все условия, чтобы в семьях рождалось как можно больше детей. «Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу, ради будущего», — сказал Путин.

Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Как отметил спикер Думы Вячеслав Володин, президент поставил такую задачу, «чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 тыс. руб. для улучшения жилищных условий».

Также депутаты обсуждают предложение, высказанное министром финансов Антоном Силуановым, «о введении нового налогового вычета для многодетных семей за счет средств федерального бюджета по итогам налогового периода».

Кроме того, многодетные семьи, которые приезжают в отели и санатории курортов «Красная Поляна» и «Роза Хутор» в Краснодарском крае, Ставропольском крае, «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, смогут получить скидки на проживание.

В середине мая Минтруд расширил возможность получения сертификата на материнский капитал.