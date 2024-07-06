Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным

Россияне хотят получить нерабочий день в завершение года, в 2024-м он будет выходным, на 2025 год есть аналогичные планы, рассказал Котяков

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За счет переноса выходных праздничных дней 31 декабря 2025 года будет нерабочим, сообщил «РИА Новости» глава Минтруда Антон Котяков.

«Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть», — рассказал он.

Котяков прежде замечал большой запрос общества на выходной в последний день года.

Выходные дни 2024 года правительство утвердило в прошлом августе. Праздничные дни 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря, поэтому 31 декабря 2024 года тоже будет выходным.

В 2025 году 31 декабря выпадает на среду. В случае закрепления за ним статуса выходного россияне будут отдыхать девять дней с учетом 8 января и восемь — в случае переноса.

Депутаты годами обсуждают инициативу по объявлению 31 декабря выходным днем. Нерабочие дни прописаны в Трудовом кодексе, и 31 декабря не считается выходным днем, но правительство может делать переносы в календаре, чтобы сбалансировать рабочие и праздничные дни, объяснял глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Как показала практика последних лет, произошла определенная календарная вакханалия. Часть губернаторов сделали 31 декабря выходным, другие не пошли на этот шаг. В результате пришлось вмешиваться президенту. И в 2019 году президент предложил закрепить в Трудовом кодексе статус 31 декабря как нерабочего праздничного дня, но с 2020 года. А потом, как вы помните, началась пандемия коронавируса», — жаловался парламентарий.