В Госдуме предложили сделать День семьи выходным для многодетных

Фото: Сергей Елагин / Global Look Press

День семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля, предложили сделать выходным для многодетных семей. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, она направила обращение на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова. «РИА Новости» приводит слова Останиной.

По словам депутата, в ее комитет поступают обращения российских семей с предложением сделать праздник выходным днем для тех, у кого есть три и более детей, своих или приемных. «Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи», — уточнила Останина.

По ее мнению, такое предложение не снизит уровень производительности труда, поскольку большинство мам из 2,4 млн многодетных семей не работают.

30 мая президент Владимир Путин заявил, что Россия последовательно идет к норме в три ребенка для семей. Он отметил, что число многодетных семей выросло почти на четверть за последние годы. Глава государства добавил, что в стране будут созданы все условия, чтобы в семьях рождалось как можно больше детей.