 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Госдуме предложили сделать День семьи выходным для многодетных

Депутат Думы Останина предложила сделать 8 июля выходным для многодетных семей
Фото: Сергей Елагин / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Global Look Press

День семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля, предложили сделать выходным для многодетных семей. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, она направила обращение на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова. «РИА Новости» приводит слова Останиной.

По словам депутата, в ее комитет поступают обращения российских семей с предложением сделать праздник выходным днем для тех, у кого есть три и более детей, своих или приемных. «Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи», — уточнила Останина.

По ее мнению, такое предложение не снизит уровень производительности труда, поскольку большинство мам из 2,4 млн многодетных семей не работают.

В Госдуме предложили нижний порог доходов для прогрессии НДФЛ
Экономика
Вид на здание Госдумы

30 мая президент Владимир Путин заявил, что Россия последовательно идет к норме в три ребенка для семей. Он отметил, что число многодетных семей выросло почти на четверть за последние годы. Глава государства добавил, что в стране будут созданы все условия, чтобы в семьях рождалось как можно больше детей.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Нина Останина Госдума выходной день многодетные семьи
Материалы по теме
Защита Невзорова усомнилась в применимости к семье закона об экстремизме
Политика
Мишустин утвердил единый образец удостоверения многодетной семьи
Общество
Семьи жертв катастроф 737 MAX потребовали оштрафовать Boeing на $24 млрд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Суд обязал СК частично прекратить преследование похитителя Авраама Руссо Общество, 08:48
Умер сценарист «Китайского квартала» Роберт Таун Общество, 08:41
В Госдуме предложили сделать День семьи выходным для многодетных Общество, 08:31
Лукашенко подписал закон об амнистии Политика, 08:17
Минобороны отчиталось об уничтожении еще одного танка М1 Abrams Политика, 08:05
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 08:03
Как ЕС ужесточил меры по недопущению обхода антироссийских санкций Экономика, 08:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Одессе прозвучал взрыв Политика, 07:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:42
В Белом доме запланировали две встречи из-за провальных дебатов Байдена Политика, 07:38
Ликвидация брокера «Открытие» привела к казусу с клиентскими комиссиями Инвестиции, 07:30
Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей под Волчанском Политика, 07:29
В Подмосковье и под Новороссийском уничтожили БПЛА и морские дроны Политика, 07:21
Банки нашли данные легальных магазинов в базе подозрительных счетов от ЦБ Финансы, 07:00