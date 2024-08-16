Новая Таволжанка частично осталась без света после обстрела ВСУ
Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском округе, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его словам, в результате обстрела в одном частном доме выбиты окна и поврежден забор.
«Также есть обрывы на линии электропередачи — часть села временно остается без света», — написал Гладков.
Накануне вечером, 15 августа, атакам со стороны Украины подверглись четыре населенных пункта Белгородской области, пострадавших среди местных жителей нет. Как рассказал губернатор, один снаряд ударил по частному домовладению в Шебекино. Село Муром было атаковано с помощью беспилотника.
В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор беспилотник сбросил взрывное устройство на частное домовладение. В хуторе Леоновка в результате атаки FPV-дрона было повреждено оборудование на территории сельхозпредприятия, добавил глава региона.
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