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Военная операция на Украине ,  
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Новая Таволжанка частично осталась без света после обстрела ВСУ

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Военная операция на Украине

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском округе, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела в одном частном доме выбиты окна и поврежден забор.

«Также есть обрывы на линии электропередачи — часть села временно остается без света», — написал Гладков.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Накануне вечером, 15 августа, атакам со стороны Украины подверглись четыре населенных пункта Белгородской области, пострадавших среди местных жителей нет. Как рассказал губернатор, один снаряд ударил по частному домовладению в Шебекино. Село Муром было атаковано с помощью беспилотника.

В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор беспилотник сбросил взрывное устройство на частное домовладение. В хуторе Леоновка в результате атаки FPV-дрона было повреждено оборудование на территории сельхозпредприятия, добавил глава региона.

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Белгородская область Новая Таволжанка ВСУ обстрел отключение электричества Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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