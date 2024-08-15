Башкирский депутат получил ранение при атаке дрона у Токмака

Тимергали Уразгулов (Фото: timergali_urazgulov / VK)

В Запорожской области украинский беспилотник атаковал машину, в которой находились депутаты Госсобрания Башкирии, в результате чего один из пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента в телеграм-канале.

Депутаты Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова находились в зоне проведения военной операции в Запорожской области с гуманитарной миссией, там они передали груз российским военнослужащим. Когда они возвращались в Бердянск, машина Уразгулова была атакована ударным дроном возле Токмака.

«Машина шла на скорости, удар дрона пришелся по крыше, он отлетел и уже в воздухе взорвался. Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя на автомобиль, он серьезно поврежден, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону», — рассказал председатель парламента республики Константин Толкачев.

В итоге депутат Уразов получил легкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался.

22 июня жительница Энергодара в Запорожской области пострадала после атаки дронов. Мэр Эдуард Сеновоз сообщил, что в течение часа в городе зафиксировали три прилета беспилотников. Один дрон удалось посадить возле подстанции «Радуга», два других взорвались в жилой застройке, в результате чего пострадала женщина.