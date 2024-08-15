 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

При атаке дронов в Шебекино пострадали четыре мирных жителя

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Шебекино в Белгородской области подвергся атаке украинских дронов, пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

У женщины закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины. Бригады скорой помощи доставляют их в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще двоих пострадавших с различными осколочными ранениями доставят в областную клиническую больницу.

Губернатор добавил, что в городе также загорелись две квартиры в многоквартирных домах, сотрудники МЧС уже ликвидировали очаги возгорания.

Гладков сообщил о тяжело раненом при второй атаке БПЛА на Шебекино
Политика
Фото:Евгений Силантьев / ТАСС

Утром 15 августа два населенных пункта Белгородского района — села Отрадное и Петровка — также подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. Обошлось без пострадавших.

С 14 августа в Белгородской области действует режим ЧС регионального уровня. Решение приняли из-за ежедневных обстрелов региона со стороны Украины, ранений и гибели жителей, разрушения инфраструктуры.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что целью ВСУ, атаковавших российские позиции в Курской области, изначально был захват не только части этого региона, но и части Белгородской области.

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
ВСУ Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о двух сбитых над Белгородской областью дронах
Политика
Алаудинов назвал целью операции ВСУ часть Белгородской области
Политика
Шебекино в Белгородской области атаковали дроны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 14 авг, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 14 авг, 17:47
Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с ЗападомПолитика, 11:15
Владельцам смартфонов на Android в России угрожает новое шпионское ПОPro, 11:14
Алаудинов сообщил о зачистке Мартыновки в Курской областиПолитика, 11:10
ФСБ показала кадры задержания готовивших в Тобольске теракт россиянПолитика, 11:04
Дистрибьютор «Русский Свет» запустил собственный бренд светотехникиОтрасли, 11:03
Аэропорт Кёльн/Бонн возобновил работу после проникновения неизвестныхОбщество, 11:03
Фокус на негатив. Что повлияло на падение курса биткоинаКрипто, 11:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Реклама и аналитика: что использует бизнес для роста в e-commerceТренды, 11:01
Зумеры изобрели бедность: как появился тренд на «недопотребление»Pro, 10:57
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мираОбщество, 10:46
Суды и штрафы: чем опасно занижение цены при сделках с жильемНедвижимость, 10:43
Суд в Москве оштрафовал за пропаганду ЛГБТ женщину за ролики с поцелуямиОбщество, 10:41
Ведущий снайпер КХЛ пропустит старт сезона из-за травмыСпорт, 10:39
Отмена утильсбора: Мишустина попросили пересмотреть ситуацию на авторынкеАвто, 10:37