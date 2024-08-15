При атаке дронов в Шебекино пострадали четыре мирных жителя

Фото: Яндекс.Карты

Шебекино в Белгородской области подвергся атаке украинских дронов, пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

У женщины закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины. Бригады скорой помощи доставляют их в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще двоих пострадавших с различными осколочными ранениями доставят в областную клиническую больницу.



Губернатор добавил, что в городе также загорелись две квартиры в многоквартирных домах, сотрудники МЧС уже ликвидировали очаги возгорания.

Утром 15 августа два населенных пункта Белгородского района — села Отрадное и Петровка — также подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. Обошлось без пострадавших.

С 14 августа в Белгородской области действует режим ЧС регионального уровня. Решение приняли из-за ежедневных обстрелов региона со стороны Украины, ранений и гибели жителей, разрушения инфраструктуры.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что целью ВСУ, атаковавших российские позиции в Курской области, изначально был захват не только части этого региона, но и части Белгородской области.