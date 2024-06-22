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Военная операция на Украине ,  
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Женщина пострадала при атаке дронов на Энергодар

Мэр Эдуард Сеновоз: при атаке дронов на Энергодар пострадала женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
Обстановка у электроподстанции &laquo;Радуга&raquo; в Энергодаре
Обстановка у электроподстанции «Радуга» в Энергодаре (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Энергодар в Запорожской области атаковали дроны, в результате взрыва пострадала женщина, сообщил в телеграм-канале мэр города Эдуард Сеновоз.

С его слов, в течение часа после 19:30 мск, в городе зафиксировали три прилета беспилотников. Один дрон удалось посадить возле подстанции «Радуга», два других взорвались в жилой застройке.

«К сожалению, есть один пострадавший житель Энергодара. Женщине оказывают квалифицированную помощь», — написал мэр города.

В Энергодаре восстановили энергоснабжение после удара по подстанции
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Накануне, 21 июня, подстанция «Радуга» также подверглась атаке, повреждения получил трансформатор. После того, как 19 июня была разрушена другая подстанция «Луч», она единственная снабжает город электричеством, отмечал Сеновоз.

После атаки основная часть Энергодара осталась без электричества и воды. К середине дня 22 июня энергоснабжение города полностью восстановили.

Энергодар с начала Россией военной операции на Украине неоднократно попадал под обстрелы и подвергался атакам беспилотников. В городе расположена Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире.

С февраля 2022 года АЭС контролируют российские военные. В сентябре того же года Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР по итогам референдумов. Президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал указ о передаче Запорожской АЭС в собственность государства.

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Теги
беспилотники Энергодар Запорожская область

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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