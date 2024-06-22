Женщина пострадала при атаке дронов на Энергодар

Обстановка у электроподстанции «Радуга» в Энергодаре (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Энергодар в Запорожской области атаковали дроны, в результате взрыва пострадала женщина, сообщил в телеграм-канале мэр города Эдуард Сеновоз.

С его слов, в течение часа после 19:30 мск, в городе зафиксировали три прилета беспилотников. Один дрон удалось посадить возле подстанции «Радуга», два других взорвались в жилой застройке.

«К сожалению, есть один пострадавший житель Энергодара. Женщине оказывают квалифицированную помощь», — написал мэр города.

Накануне, 21 июня, подстанция «Радуга» также подверглась атаке, повреждения получил трансформатор. После того, как 19 июня была разрушена другая подстанция «Луч», она единственная снабжает город электричеством, отмечал Сеновоз.

После атаки основная часть Энергодара осталась без электричества и воды. К середине дня 22 июня энергоснабжение города полностью восстановили.