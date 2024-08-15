Премьер Грузии назвал предполагаемую дату вступления страны в Евросоюз

Ираклий Кобахидзе (Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС)

Грузия может вступить в Евросоюз к 2030 году, заявил во время брифинга премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, его слова приводит грузинский «Первый канал».

«Наша цель — 2030 год, и я уверен, что к 2030 году вступление Грузии в Европейский союз станет абсолютно реальным», — сказал премьер в ответ на вопрос о том, считает ли он, что переговоры о вступлении Грузии в ЕС начнутся в 2024 году.

По его словам, из всех потенциальных участников этого сообщества Грузия «максимально приближается к Евросоюзу».

Грузия подала заявку о членстве в Евросоюз в марте 2022 года, а кандидатом в члены Евросоюза стала в декабре 2023 года. Позже Еврокомиссия назвала «девять шагов», которые страна должна сделать, чтобы вступить в союз, в частности решить проблему политической поляризации — больше вовлекать оппозицию в политику.

В конце июня 2024 года Евросоюз приостановил процесс приема Грузии и заморозил часть финансовой помощи республике. Такое решение европейские лидеры приняли из-за одобренного в Грузии закона об иноагентах. Правящая партия республики «Грузинская мечта» преодолела вето, которое на закон наложила президент Саломе Зурабишвили.