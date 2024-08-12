Житель Курской области вывел пятерых детей из обстреливаемой ВСУ Суджи

Роман Яценко (Фото: РБК Черноземье)

Многодетный отец — житель Курской области пробрался в обстреливаемую украинскими войсками Суджу и вывел из города свою жену, пятерых детей и женщину, которые не могли самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщает «РБК Черноземье».

51-летний житель Суджи Роман Яценко работал вахтовым методом в Москве, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область. Его супруга Виктория Трухина оставалась дома с пятью детьми.

Мужчина отправился из столицы к родным. Въезд в город к тому времени был закрыт, и Яценко пришлось идти к семье пешком от Мартыновки, расположенной в нескольких километрах к северо-востоку от Суджи. Путь был непростым: ему пришлось миновать автоматчика, который выборочно обстреливал местность, и дроны.

8 августа мужчина благополучно добрался к родным, но дома не стал задерживаться.

«Слезы, обнимания — одна минута, буквально. Я жестко скомандовал: «Трусы, носки, мобильные телефоны, пауэрбанки, документы». Собрались за десять минут, выкинули всю еду из холодильника. И я повел их тем же ходом из города», — сказал Яценко.

Обратный путь тоже был сложным, пришлось двигаться ползком и на полусогнутых ногах. По словам Яценко, их спасли железная дисциплина и тактическое мышление, которое развивают в том числе компьютерные игры.

Около вокзала семья подобрала женщину, которой не удавалось покинуть обстреливаемый город: уезжающие машины не брали ее с собой. Теперь семья находится в Курске, в пункте временного размещения на базе детского лагеря «Олимпиец».

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военнослужащими. В регионе действует режим ЧС федерального характера. В ночь на 10 августа там объявили о проведении контртеррористической операции. В НАК заявили о наличии «жертв среди мирного населения, разрушений жилых домов и иных гражданских объектов».