 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов заявил, что ВСУ направляют в Курскую область войска с передовой

Алаудинов: ВСУ для операции в Курской области снимают войска с передовой
Сюжет
Военная операция на Украине
Командование ВСУ отправляет в Курскую область войска с передовой, заявил командир «Ахмата». Украинские военные рассказывали FT, что для атаки на регион их снимали с позиций в Донбассе
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Военное командование Украины снимает войска с других направлений, чтобы отправить в Курскую область, заявил на канале «Россия 24» командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов.

«Те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Украинские военные в разговоре с Financial Times также сообщали, что некоторые подразделения прибыли с позиций под Торецком, Часовым Яром или Нью-Йорком в Донбассе.

Со слов командира «Ахмата», ВСУ «забросили» в Курскую область около 12 тыс. человек. Накануне Алаудинов оценивал украинскую группировку в регионе в более чем 11 тыс. военных.

В числе целей Киева он назвал попытку взять под контроль стратегические объекты, в том числе Курскую АЭС, а также часть Белгородской области. Украинским войскам это не удалось и они сменили тактику, заявил Алаудинов, добавив, что «все под контролем». В частности, сказал он, село Мартыновка в Суджанском районе зачищено от украинских военных. Минобороны России с начала боев на этом направлении 6 августа отчитывается о предотвращении атак и попыток прорыва ВСУ и заявляет о потерях Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель атаки украинских военных на Курскую область — усиление позиций на переговорах. Российский президент Владимир Путин исключил переговоры с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики», и пообещал Киеву достойный ответ.

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Апти Алаудинов "Ахмат" Курская область ВСУ Украина
Материалы по теме
Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с Западом
Политика
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по позициям ВСУ в Курской области
Политика
В Глушковском районе Курской области объявили обязательную эвакуацию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 14 авг, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 14 авг, 17:47
Кириенко приехал в Курчатов и осмотрел площадку Курской АЭСПолитика, 12:51
Власти Москвы объяснили рост заболеваемости СOVID-19Общество, 12:45
Остановка валютных переводов из «Райффайзена» затронет и физлиц, и бизнесФинансы, 12:45
С момента открытия пассажиры совершили по БКЛ более 500 млн поездокГород, 12:43
Приговор помилованному журналисту WSJ Гершковичу вступил в силуПолитика, 12:36
WSJ рассказала, как Индия надавила на США из-за оппозиции в БангладешПолитика, 12:34
Как управлять запасами на складе при дефиците площадей: подробный гайдPro, 12:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 12:30
КХЛ изменила правила начисления очковСпорт, 12:17
Доля пустующих площадей в ТЦ Москвы снизилась до уровня 2019 годаНедвижимость, 12:17
ИИ может и спасти мир, и уничтожить его. Вот как — QuartzPro, 12:15
Binance оплатила штраф в $2 млн и вернулась на рынок ИндииКрипто, 12:09
Алаудинов заявил, что ВСУ направляют в Курскую область войска с передовойПолитика, 12:07
Сборная России 5 сентября сыграет с командой ВьетнамаСпорт, 12:05