Алаудинов заявил, что ВСУ направляют в Курскую область войска с передовой

Командование ВСУ отправляет в Курскую область войска с передовой, заявил командир «Ахмата». Украинские военные рассказывали FT, что для атаки на регион их снимали с позиций в Донбассе

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Военное командование Украины снимает войска с других направлений, чтобы отправить в Курскую область, заявил на канале «Россия 24» командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов.

«Те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Украинские военные в разговоре с Financial Times также сообщали, что некоторые подразделения прибыли с позиций под Торецком, Часовым Яром или Нью-Йорком в Донбассе.

Со слов командира «Ахмата», ВСУ «забросили» в Курскую область около 12 тыс. человек. Накануне Алаудинов оценивал украинскую группировку в регионе в более чем 11 тыс. военных.

В числе целей Киева он назвал попытку взять под контроль стратегические объекты, в том числе Курскую АЭС, а также часть Белгородской области. Украинским войскам это не удалось и они сменили тактику, заявил Алаудинов, добавив, что «все под контролем». В частности, сказал он, село Мартыновка в Суджанском районе зачищено от украинских военных. Минобороны России с начала боев на этом направлении 6 августа отчитывается о предотвращении атак и попыток прорыва ВСУ и заявляет о потерях Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель атаки украинских военных на Курскую область — усиление позиций на переговорах. Российский президент Владимир Путин исключил переговоры с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики», и пообещал Киеву достойный ответ.