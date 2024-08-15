Приговор помилованному журналисту WSJ Гершковичу вступил в силу

Эван Гершкович (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Приговор американскому журналисту, корреспонденту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, осужденному в России на 16 лет по делу о шпионаже, вступил в законную силу, сообщает «РИА Новости».

19 июля Свердловский областной суд вынес приговор по делу Гершковича. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, прокурор просил для обвиняемого 18 лет колонии.

1 августа президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании заключенных, которые были переданы странам Запада в рамках обмена, в том числе Гершковича.

В тот же день журналиста освободили из тюрьмы в России в рамках обмена заключенными. Президент США Джо Байден называл приоритетным для Белого дома вопрос о возвращении Гершковича на родину.

32-летний журналист был задержан в конце марта 2023 года в Екатеринбурге. Его обвинили в шпионаже (ст. 276 УК), наказание по этой статье — от десяти до 20 лет тюремного заключения. Гершкович говорил о своей невиновности. Обвинения в его адрес отвергала и WSJ. Издание писало, что задержание Гершковича по обвинению в шпионаже — это первое задержание американского журналиста по такому обвинению со времен холодной войны.