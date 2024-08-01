WSJ сообщила об освобождении Гершковича в рамках обмена
Американский журналист, корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, был освобожден в рамках обмена заключенными, сообщает WSJ.
Как пишет издание, Гершкович, а также другие граждане США, освобожденные в ходе обмена, несколько минут назад вышли из самолета в аэропорту Анкары.
Турецкий телеканал TRT Haber передавал, что всего в обмене участвуют 26 человек, Россия получит 10 из них, Германия — 13, США — троих.
Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. По версии ФСБ, он «по заданию американской стороны» собирал сведения о предприятии российского ВПК, которые составляют государственную тайну. Гершкович подчеркивал, что занимался журналистской деятельностью. Обвинения в его адрес отвергала и WSJ.
С того времени он находился в СИЗО «Лефортово». 19 июля Свердловский областной суд признал журналиста виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы. Президент США Джо Байден называл приоритетным для Белого дома вопрос о возвращении Гершковича на родину.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил о «непростом диалоге» с США по обмену заключенными. Позднее он допускал возможность обмена Гершковича при условии «встречного движения со стороны партнеров».
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