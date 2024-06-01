Путин назвал укрепление семейных ценностей приоритетом государства
Президент Владимир Путин поздравил жителей России с Международным днем защиты детей. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
«В нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности», — говорится в сообщении.
Путин отметил, что значимый вклад в эту большую совместную работу вносит Российский детский фонд.
30 мая на встрече с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» президент заявил, что Россия последовательно идет к тому, чтобы семьи с тремя детьми стали нормой в стране. По его словам, сейчас в России более 2 млн многодетных семей, за последние годы это число выросло почти на четверть.
В 2022 году 71,6% российских женщин говорили, что хотят не более двоих детей, показали результаты исследования Росстата. Доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Однако сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3 п.п. (18,9%), четверых — на 0,5 п.п. (2,9%), а пятерых и более — на 0,3 п.п. (1,9%).
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл