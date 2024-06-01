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Путин назвал укрепление семейных ценностей приоритетом государства

Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин поздравил жителей России с Международным днем защиты детей. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«В нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что значимый вклад в эту большую совместную работу вносит Российский детский фонд.

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30 мая на встрече с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» президент заявил, что Россия последовательно идет к тому, чтобы семьи с тремя детьми стали нормой в стране. По его словам, сейчас в России более 2 млн многодетных семей, за последние годы это число выросло почти на четверть.

В 2022 году 71,6% российских женщин говорили, что хотят не более двоих детей, показали результаты исследования Росстата. Доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Однако сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3 п.п. (18,9%), четверых — на 0,5 п.п. (2,9%), а пятерых и более — на 0,3 п.п. (1,9%).

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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