«Единая Россия» предложила Путину не менять глав Крыма, Ингушетии и КБР

Крым с 2014-го возглавляет Сергей Аксенов, Ингушетию с 2019-го — Махмуд-Али Калиматов, Кабардино-Балкарию с 2018-го — Казбек Коков

Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Партия «Единая Россия» предложила президенту Владимиру Путину сохранить на своих постах глав Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарской республики (КБР), сообщили в партии.

«Генсовет партии принял решение поддержать главу Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии — Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии — Казбека Кокова. Коллеги входят в Высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов», — отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

Выбирать руководителей этих регионов будут депутаты региональных парламентов, кандидатуры на их рассмотрение внесет Путин после сбора предложений от политических партий. В Ингушетии голосование состоится 8 сентября, в Крыму и Кабардино-Балкарии — не позднее 23 октября.



51-летний Аксенов руководит Крымом десять лет, фактически с момента его присоединения к России в 2014-м. До этого он был депутатом Верховного совета республики от партии «Русское единство», которую возглавлял. В конце февраля 2014-го, когда в Крыму произошли акции после событий на Майдане в Киеве, Аксенова избрали главой республиканского правительства. Он был подписантом договора о вхождении Крыма в состав России после прохождения там референдума по этому вопросу в марте 2014-го. В апреле Путин назначил Аксенова врио главы Крыма, в октябре его кандидатуру единогласно поддержат Госсовет (новое название Верховного совета).

Калиматов, которому 65 лет, является главой Ингушетии с 2019 года. Он занял пост после ухода Юнус-Бека Евкурова. В 2004-2007 годах Калиматов возглавлял прокуратуру республики, после чего работал в Самарской области, в том числе возглавлял местное управление Росприроднадзора в сфере природопользования. Как говорил политолог Дмитрий Фетисов в разговоре с РБК, Калиматов был «равноудален» от местных кланов, но при этом знал регион, что сделало его подходящей кандидатурой. Евкуров покинут пост из-за отсутствия единства в республике после 11 лет руководства.

В мае брата Калиматова Магомед-Башира заподозрили в хищении около 2 млрд руб. в составе организованного преступного сообщества.

Коков стал главой КБР в 2018 году, ему 51 год. Политическую карьеру он начал в 2003-м депутатом Нальчикского городского Совета местного самоуправления, потом стал депутатом парламента республики. В 2010-2013-м был замминистра сельского хозяйства региона (ранее работал в коммерческой сфере производства продуктов и воды), а потом стал советником управления президента по внутренней политике. Его отец — Валерий Коков, первый президент КБР.