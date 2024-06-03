Глава Ингушетии словами «закон есть закон» прокомментировал арест брата

По словам Махмуд-Али Калиматова, за брата ему «огорчительно», но решение будет принимать суд

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов прокомментировал ситуацию со своим братом Магомед-Баширом, который несколько дней назад был арестован по подозрению в крупном хищении.

«Мой брат задержан. Следствие идет, следственная проверка идет, решение будет принимать суд. Как брату мне это огорчительно, но закон есть закон. Хотелось, чтобы все это понимали и в своей работе и жизни тоже этим руководствовались. Закон для всех одинаков. Там есть адвокат, следователь. А все остальное это следствие и суд определит», — сказал Калиматов в начале заседания правительства Ингушетии.

Он добавил, что в ходе беседы с Владимиром Путиным (она состоялась уже после ареста Магомед-Башира Калиматова) президент России оценил положительную динамику в развитии Ингушетии и призвал работать дальше, «не сбавляя оборотов».

Брата главы Ингушетии обвиняют в хищении около 2 млрд руб. в составе организованного преступного сообщества, писал «Коммерсантъ». Это сообщество было организовано руководителем ингушского отделения Пенсионного фонда России Исламом Сейнароевым и главой местного отделения «Почты России» Камбулатом Сукиевым. Всего в ОПС входили 34 человека, большинство из них были арестованы, в том числе Сукиев.

По данным следствия, отделение ПФР по Ингушетии в 2019–2021 годах запрашивало у центрального управления фонда дополнительные средства на выплату пенсий, не приводя обоснований. Через единую систему электронного документооборота ПФР были сформированы реестры поручений с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении разовых выплат до 2020 года. В некоторых случаях единовременная выплата на одного пенсионера в месяц могла составлять более 500 тыс. руб. Средства из ПФР сначала перечислялись на расчетные счета отделений «Почты России», а затем руководство почтовых отделений обналичивало деньги.

Магомед-Башир Калиматов руководил управлением «Почты России» в Ингушетии до октября 2019 года, а затем стал советником макрорегиона «Северный Кавказ» «Почты России».

Махмуд-Али Калиматов возглавляет Ингушетию с 2019 года.