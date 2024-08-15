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В Ингушетии введут режим ЧС из-за гибели урожая от жары

Власти Ингушетии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая в результате аномальной жары, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

«Посчитали целесообразным введение на территории муниципальных образований Республики Ингушетия чрезвычайного положения из-за ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям региона аномальными природно-климатическими явлениями», — говорится в сообщении по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В аграрное ведомство поступило более 200 заявлений для установления фактов гибели и ущерба от ЧС природного характера. Комиссия рассмотрела заявления и провела выездные обследования.

Замглавы филиала «Россельхозцентра» по региону Шамсудин Галаев отметил на заседании, что на урожай повлияла аномальная жара от +35 до +40 градусов и выше, а также отсутствие осадков десять дней подряд и больше.

Садоводы из-за сильных заморозков потеряли более половины будущего урожая
Бизнес
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В конце мая российские садоводы из-за аномальных заморозков потеряли более половины будущего урожая, отмечал вице-президент Национального союза производителей плодов и овощей Виталий Храмушин. Тогда хозяйства предварительно сообщали о гибели 70–90% планируемого урожая.

В конце мая Минсельхоз России планировал ввести в стране режим ЧС федерального значения из-за ущерба, нанесенному урожаю заморозками. В частности, такой режим ввели в Воронежской, Ростовской, Тамбовской, Липецкой и Волгоградской областях.

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Ингушетия урожай ЧС аномальная жара
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