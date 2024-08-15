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В «Сбере» назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники

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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники, которые звонят или пишут россиянам с просьбой перевести им деньги, чаще всего используют для этого такие слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС». Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — сказал Кузнецов журналистам в ходе мероприятия к десятилетию отеля «Мрия» в Крыму.

Он отметил, что самыми актуальными мошенническими схемами остаются звонки по телефону и в мессенджерах от имени сотрудников правоохранительных органов и Центробанка, которые под разными предлогами просят перевести деньги «на безопасный счет».

Также мошенники могут представиться операторами сотовой связи и предложить продлить действующий договор, или позвонить в мессенджере с логотипом госуслуг на аватарке и предложить оплатить долг, или связаться якобы из социального фонда под предлогом перерасчета пенсии, а также позвонить для подтверждения даты прохождения диспансеризации.

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Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В 2023 году крупные банки оценили активность мошенников, направленную против их клиентов. Так, ВТБ в прошлом году зафиксировал снижение количества атак мошенников впервые за четыре года. Их число составило 6,5 млн, что на 16% меньше показателей 2022 года. О снижении числа мошеннических атак сообщили и в Газпромбанке. Т-банк (прежнее название — «Тинькофф»), наоборот, зафиксировал рост отношения попыток мошенничества к количеству клиентов на 17%.

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