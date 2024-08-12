Мошенники изобрели новую схему кражи денег через «Госуслуги» и «Госключ»

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Мошенники придумали новую схему хищения средств со счетов россиян с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ», сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов платформы «Народного фронта» «Мошеловка».

По словам координатора платформы Евгении Лазаревой, схема состоит из множества ступеней.

Сначала злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в спецраздел для подписания документов с помощью «Госключа». Мошенники вынуждают жертву подписать ее самостоятельно, без прямого получения контроля над приложением.

После этого жертве звонит ненастоящий сотрудник правоохранительных органов, убеждая, что все счета скомпрометированы, поэтому нужно срочно подписать доверенность, чтобы он мог спасти средства. Жертва, выполняя эти указания, запускает вторую часть схемы. После этого звонит еще один якобы сотрудник и рассказывает, что человек стал жертвой мошенников, подписав доверенность и передав доступ к счетам посторонним людям.

«Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе», — отметила Лазарева. По ее словам, россияне в большинстве не знакомы с правилами оформления доверенностей, что повышает риск того, что мошенники добьются своих целей.

Лазарева уточнила, что в основном жертвами новой мошеннической схемы становятся люди пенсионного и среднего возраста. Сигналы о существовании новой аферы поступили от тех, кто смог в какой-то момент понять, что происходящее — мошенничество.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал в августе, что злоумышленники начали использовать новую схему с корпоративными групповыми чатами. По его словам, злоумышленники создают чаты и добавляют в них сотрудников компании и фейковые аккаунты их руководителей, после чего от лица начальника пишут, что проходит корпоративная проверка и надо дождаться звонка от правоохранительных организацией.

В «Лаборатории Касперского» предупредили, что мошенники вводят в заблуждение не только из-за того, что ведут переписку якобы от лица руководителей, но и коллег.