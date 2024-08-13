Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

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Российская ПВО сбила над Брянской областью дрон, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил губернатор.

Он уточнил, что сбитый украинский дрон был самолетного типа.

В предыдущий раз российские военные сбили беспилотник над Брянской областью 11 августа. По данным губернатора, пострадавших и разрушений также не было.

10 августа, в Брянской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Он связан с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».