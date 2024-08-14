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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе заявили о поставленных на долгосрочную паузу переговорах о мире

Мирошник: атака на Курскую область поставила переговоры на долгосрочную паузу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украина, предприняв нападение на Курскую область, поставила на долгосрочную паузу тему мирных переговоров с Россией, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. Трансляция брифинга шла на RuTube.

«Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», — сказал он, отметив, что ведение переговоров сейчас «противоестественно». По его словам, Украина атаковала регион «абсолютно сознательно».

«Шли на полусогнутых». Жители курского приграничья — об эвакуации
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Фото:Дмитрий Серков / РБК

В приграничье Курской области с 6 августа продолжаются бои с военными ВСУ. В регионе действуют режимы ЧС федерального уровня, а также контртеррористической операции.

Украина назвала целью операции в регионе усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто наносит удары по мирным жителям.

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