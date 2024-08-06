 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Уголовное дело против Блиновской поступило в суд

В Савеловский суд Москвы поступило уголовное дело против Елены Блиновской
Сюжет
Дело инстаблогеров
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

В Савеловский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

В рамках этого уголовного дела Блиновскую обвиняют:

  • в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — ч. 2 ст. 198, налоговики насчитали 918 млн руб. недоимки;
  • отмывании денежных средств в особо крупном размере (43 млн руб.), приобретенных преступным путем, — п. «б.» ч. 4 ст. 174.1;
  • неправомерном обороте средств платежей — ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса (два эпизода).

Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов
Общество
Елена Блиновская

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее отправили под домашний арест, а после нарушений правил суд перевел ее в СИЗО.

1 августа 2024 года прокуратура утвердила обвинения в отношения блогера. По данным следствия, будучи индивидуальным предпринимателем, Блиновская при помощи своего мужа незаконно использовала упрощенную схему налогообложения. Таким образом она занизила суммы НДФЛ и НДС, представила в налоговую заведомо ложные сведения и не уплатила более 900 млн руб. налогов в бюджет.

Также Блиновские, как полагает прокуратура, получив эти деньги, легализовали свыше 716 млн руб. из них, замаскировав таким образом связь с преступным источником происхождения. Кроме того, блогер неоднократно неправомерно использовала электронные ключи системы «Клиент-Банк» для незаконных переводов денег.

Прокуратура направила иск о взыскании с Блиновской ущерба. На имущество супругов стоимостью свыше 650,5 млн руб. наложен арест.

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Елена Блиновская уголовное дело Савеловский суд Москва
Материалы по теме
СК завершил расследование уголовного дела в отношении Блиновской
Политика
Сбербанк подал к мужу Блиновской иск о банкротстве
Бизнес
Алексея Блиновского объявили в розыск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 17:55
Рекордное золото кубинского борца. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 22:15
Московский метрополитен объяснил отключение света на «Дмитровской»Общество, 22:13
Кубинец стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбеСпорт, 22:09
Нефтяники сохранили приоритетность на железной дороге до конца годаБизнес, 21:55
Уголовное дело против Блиновской поступило в судОбщество, 21:50
Еще двое детей получили ранения при атаке дрона в Курской областиПолитика, 21:35
Глава курской Суджи на границе с Украиной сообщил о новых обстрелахПолитика, 21:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российские «Искандеры» ударили по ПВО ВСУ в Сумской области. ВидеоПолитика, 21:26
Чем объясняется выбор Тима Уолца как кандидата в вице-президентыПолитика, 21:19
Сборная Франции по баскетболу сенсационно вышла в полуфинал ОлимпиадыСпорт, 21:16
В ХАМАС избрали нового главу политбюро вместо убитого ХанииПолитика, 21:08
Власти Курской области заявили о напряженной ситуации и боях на границеПолитика, 21:04
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот в еврокубке. ВидеоСпорт, 20:54
Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действийПолитика, 20:54