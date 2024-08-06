Уголовное дело против Блиновской поступило в суд
В Савеловский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.
В рамках этого уголовного дела Блиновскую обвиняют:
- в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — ч. 2 ст. 198, налоговики насчитали 918 млн руб. недоимки;
- отмывании денежных средств в особо крупном размере (43 млн руб.), приобретенных преступным путем, — п. «б.» ч. 4 ст. 174.1;
- неправомерном обороте средств платежей — ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса (два эпизода).
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее отправили под домашний арест, а после нарушений правил суд перевел ее в СИЗО.
1 августа 2024 года прокуратура утвердила обвинения в отношения блогера. По данным следствия, будучи индивидуальным предпринимателем, Блиновская при помощи своего мужа незаконно использовала упрощенную схему налогообложения. Таким образом она занизила суммы НДФЛ и НДС, представила в налоговую заведомо ложные сведения и не уплатила более 900 млн руб. налогов в бюджет.
Также Блиновские, как полагает прокуратура, получив эти деньги, легализовали свыше 716 млн руб. из них, замаскировав таким образом связь с преступным источником происхождения. Кроме того, блогер неоднократно неправомерно использовала электронные ключи системы «Клиент-Банк» для незаконных переводов денег.
Прокуратура направила иск о взыскании с Блиновской ущерба. На имущество супругов стоимостью свыше 650,5 млн руб. наложен арест.
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