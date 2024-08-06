Уголовное дело против Блиновской поступило в суд

Елена Блиновская (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

В Савеловский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

В рамках этого уголовного дела Блиновскую обвиняют:

в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — ч. 2 ст. 198, налоговики насчитали 918 млн руб. недоимки;

отмывании денежных средств в особо крупном размере (43 млн руб.), приобретенных преступным путем, — п. «б.» ч. 4 ст. 174.1;

неправомерном обороте средств платежей — ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса (два эпизода).

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее отправили под домашний арест, а после нарушений правил суд перевел ее в СИЗО.

1 августа 2024 года прокуратура утвердила обвинения в отношения блогера. По данным следствия, будучи индивидуальным предпринимателем, Блиновская при помощи своего мужа незаконно использовала упрощенную схему налогообложения. Таким образом она занизила суммы НДФЛ и НДС, представила в налоговую заведомо ложные сведения и не уплатила более 900 млн руб. налогов в бюджет.

Также Блиновские, как полагает прокуратура, получив эти деньги, легализовали свыше 716 млн руб. из них, замаскировав таким образом связь с преступным источником происхождения. Кроме того, блогер неоднократно неправомерно использовала электронные ключи системы «Клиент-Банк» для незаконных переводов денег.

Прокуратура направила иск о взыскании с Блиновской ущерба. На имущество супругов стоимостью свыше 650,5 млн руб. наложен арест.