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На аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 т радиоактивной воды

Утечка около 25 т воды с радиоактивными веществами произошла в здании второго энергоблока аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» на северо-востоке Японии. Вода не попала в окружающую среду, сообщает телеканал NHK со ссылкой на управляющую станцией Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Утечка была обнаружена 9 августа после того, как аномально снизился уровень воды в резервуаре для контроля воды в бассейне охлаждения отработанного ядерного топлива.

Утекшая вода попала в подвал здания по канализационным системам, но наружу не вышла. Подача новой воды временно остановлена, помещения обследовал специальный робот. Как заявляет TEPCO, проблем с охлаждением ядерного топлива нет.

На этой неделе планируется повторный запуск робота для определения точного места утечки и ее причины.

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В 2011 году на станции случилась авария. Тогда на северо-востоке от Токио произошло одно из сильнейших в истории страны землетрясений магнитудой 9,0. На АЭС «Фукусима-1» пришла волна цунами, вызванного землетрясением, она затопила резервные дизельные генераторы, повредила системы охлаждения. До 80% выбросов с АЭС попали в океан: в частности, радиоактивные элементы йод 131 (I-131) (период полураспада около 8 суток) и цезий 137 (Cs-137) (период полураспада составляет около 30 лет).

В конце 2013 года атомную станцию официально закрыли. Однако за годы на АЭС накопилось больше миллиона тонн воды. В 2023 году было принято решение о сбросе воды в Тихий океан через подводный тоннель. Сброс первой партии воды с АЭС «Фукусима-1» в океан прошел 24 августа. Правительство и компания-оператор станции заявляют, что это не навредит экологии. Ожидается, что сброс всей воды с АЭС займет около 30 лет.

Около года назад премьер Японии Фумио Кисида и несколько министров съели морепродукты, выловленные в море у префектуры Фукусима, где начали сброс воды. Касида заявил, что властям «необходимо информировать людей как дома, так и за рубежом» о безопасности морепродуктов, выловленных в море недалеко от АЭС.

На фоне сброса воды с японской АЭС Китай приостановил импорт всех японских морепродуктов, а Южная Корея продлила запрет на импорт морепродуктов из восьми префектур Японии, включая Фукусиму. Роспотребнадзор ужесточил санитарно-карантинный контроль за рыбой и морепродуктами из Японии.

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Теги
Япония радиоактивные отходы ядерное топливо
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