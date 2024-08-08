В Японии произошло землетрясение магнитудой больше семи. Видео
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали 8 августа в Японии в районе острова Кюсю на юго-западе страны. На записи с камеры видеонаблюдения в одном из местных офисов видно, как люди прячутся под столы.
По данным телеканала NHK, эпицентр находился в районе префектуры Миядзаки на острове Кюсю, очаг был на глубине 31 км.
Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение об угрозе цунами в префектурах Миядзаки, Коти, Оита, Кагосима и Эхиме.
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