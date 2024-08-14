В Калининграде водитель Mercedes сбил пятерых пешеходов на тротуаре

Пять пешеходов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 13 августа около 22:00 мск на ул. Черняховского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

В результате трое человек получили средний и тяжкий вред здоровью и были госпитализированы, еще двоим назначили амбулаторное лечение.

По данным полиции, 33-летний водитель уже привлекался к административной ответственности по ст. 12.8.1 КоАП (управление ТС в состоянии опьянения). Его доставят в отдел полиции после медицинского освидетельствования.

13 августа женщина за рулем легковой иномарки сбила пешехода в Москве. ДТП произошло на Бауманской улице около дома № 50/12. Водитель не справилась с управлением, наехала на девушку-пешехода, а затем врезалась в стену дома. Пострадавшую передали медицинским работникам.

Накануне, 12 августа, во Владимире автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого не было водителя, совершил наезд на группу детей 7–8 лет, которые находились на тротуаре. В результате семеро детей были доставлены в больницу. Следователи начали процессуальную проверку.